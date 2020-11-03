“Справа Хізб ут-Тахрір": МЗС висловило протест через оголошення судом РФ вироку трьом громадянам України

“Коментар МЗС України у зв’язку оголошенням російським судом незаконних вироків трьом громадянам України. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації від 3 листопада 2020 року про засудження трьох громадян України Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова, Ескендера Абдулганієва у черговій так званій справі “Хізб ут-Тахрір”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадяни України були незаконно затримані у лютому 2019 року після обшуків у них вдома у селищі Октябрське Красногвардійського району тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

“ФСБ РФ безпідставно звинуватила їх у причетності до „терористичної діяльності“. У подальшому вони були незаконно переміщені на територію Росії до міста Ростов-на-Дону, що є порушенням норм міжнародного права. Сьогоднішні судові вироки щодо позбавлення волі Рустема Емірусеїнова — до 17 років, Арсена Абхаїрова — на 13 років, Ескендера Абдулганієва — на 12 років є черговим доказом, що держава-окупант продовжує використовувати „драконівські“ норми свого антитерористичного законодавства для системних політичних переслідувань представників кримськотатарського народу як інструмент залякування та придушення будь-яких проявів нелояльності до окупаційного режиму”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що обурення у МЗС також викликає факт блокування російськими органами доступу до місця проведення суду для родичів та друзів незаконно утримуваних громадян України, які прагнули підтримати українців під час винесення вироків.

“Російська Федерація має скасувати рішення суду та звільнити Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова, Ескендера Абдулганієва та усіх незаконно утримуваних нею громадян України. Росія повинна негайно припинити грубі порушення прав людини та виконати Резолюції ГА ООН “Територіальна цілісність України від 27 березня 2014 року, „Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)“ (2016-2019 років). Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на “Керченському мосту” незаконно утримували близько 200 кримських татар, які їхали на суд до Ростова.