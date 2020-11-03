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"Дело Хизб ут-Тахрир": МИД выразил протест из-за объявления судом РФ приговора трем гражданам Украины

"Дело Хизб ут-Тахрир": МИД выразил протест из-за объявления судом РФ приговора трем гражданам Украины

Киев  •  УНН

 • 10533 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство иностранных дел прокомментировало объявления судом Российской Федерации приговора трем гражданам Украины, в очередном так называемом деле “Хизб ут-Тахрир” и выразило решительный протест в связи с неправомерным решением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Комментарий МИД Украины в связи объявлением российским судом незаконных приговоров трем гражданам Украины. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации от 3 ноября 2020 года об осуждении трех граждан Украины Рустема Емирусеинова, Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулганиева в очередном так называемом деле “Хизб ут-Тахрир”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Украины были незаконно задержаны в феврале 2019 года после обысков у них дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района временно оккупированной Автономной Республики Крым.

“ФСБ РФ безосновательно обвинила их в причастности к „террористической деятельности“. В дальнейшем они были незаконно перемещены на территорию России в город Ростов-на-Дону, что является нарушением норм международного права. Сегодняшние судебные приговоры о лишении свободы Рустема Емирусеинова — до 17 лет, Арсена Абхаирова — на 13 лет, Эскендера Абдулганиева — на 12 лет являются очередным доказательством того, что государство-оккупант продолжает использовать „драконовские“ нормы своего антитеррористического законодательства для системных политических преследований представителей крымскотатарского народа как инструмент запугивания и подавления любых проявлений нелояльности к оккупационному режиму”, — указано в сообщении.

Сообщается, что возмущение в МИД также вызывает факт блокирования российскими органами доступа к месту проведения суда для родственников и друзей незаконно удерживаемых граждан Украины, которые стремились поддержать украинцев при вынесении приговоров.

“Российская Федерация должна отменить решение суда и освободить Рустема Емирусеинова, Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулганиева и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. Россия должна немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и выполнить резолюции ГА ООН “Территориальная целостность Украины от 27 марта 2014 года, „Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)“ (2016-2019 годов). Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, на “Керченском мосту” незаконно удерживали около 200 крымских татар, которые ехали на суд в Ростов.

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