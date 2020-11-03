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На "Керченському мосту" незаконно утримували близько 200 кримських татар, які їхали на суд до Ростова

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Близько 200 осіб цієї ночі намагалися проїхати до Ростова-на-Дону на оголошення вироку фігурантам червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Їх утримували співробітники російської ДПС на Керченському мосту у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність", передає УНН.

"Всім затриманим кримським татарам на Керченському мосту цієї ночі повернули документи у районі 7-ї години ранку. Люди повертаються до Криму, простоявши майже 10 годин на вулиці без чіткого пояснення - чому вони утримуються", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що паспорти цивільних осіб навмисно тримали всю ніч і повертали з тривалими інтервалами. Водійські посвідчення та технічні паспорти на транспорт повернули тільки вранці.

"На дзвінки гарячих ліній ФСБ і МВС активісти і родичі отримували стандартну відповідь - "розбираємося", - наголошується у повідомленні.

Відзначається, що це безпрецедентні заходи з боку співробітників посту ДПС, які вони застосували під тиском співробітників ФСБ - людей у цивільному, які не представляються під час спілкування

"Близько 200 осіб цієї ночі намагалися проїхати до Ростова-на-Дону, щоб висловити солідарність з сім'ями політичних ув'язнених і підтримати Рустема Емірусеінова, Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганієва. Держзвинувачення попросило для них терміни від 15 до 18 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

У лютому 2019 року у будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району окупованого Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ Росії у окупованому Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої у Росії і на території окупованого нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, понятими у Червоногвардійській "справі Хізб ут-Тахрір" виявилися студенти коледжу.

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