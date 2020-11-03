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На "Керченском моста" незаконно удерживали около 200 крымских татар, которые ехали на суд в Ростов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Около 200 человек этой ночью пытались проехать в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир". Их удерживали сотрудники российской ДПС на Керченском мосту во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", передает УНН.

"Всем задержанным крымским татарам на Керченском мосту ночью вернули документы в районе 7 часов утра. Люди возвращаются в Крым, простояв почти 10 часов на улице без внятного объяснения - почему они содержатся", - говорится в сообщении.

Сообщается, что паспорта гражданских лиц умышленно держали всю ночь и возвращали с длительными интервалами. Водительские удостоверения и технические паспорта на транспорт вернули только утром.

"На звонки горячих линий ФСБ и МВД активисты и родственники получали стандартный ответ - "разбираемся", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что это беспрецедентные меры со стороны сотрудников поста ДПС, которые они применили под давлением сотрудников ФСБ - людей в гражданском, не представлявшимся в ходе общения

"Около 200 человек этой ночью пытались проехать в Ростов-на-Дону, чтобы выразить солидарность с семьями политических заключённых и поддержать Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. Гособвинение запросило для них сроки от 15 до 18 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма российские силовики провели обыски. Позже к управлению ФСБ России в Симферополе отвезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

ФСБ России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России и на территории аннексированного ней Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, понятыми в Красногвардейской "делу Хизб ут-Тахрир" оказались студенты колледжа.

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