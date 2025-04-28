"Справедливість неминуче приходить": Зеленський - про ліквідацію російського генерала москалика
Київ • УНН
Президент України повідомив про доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо ліквідації російського військового керівництва. Також, за словами Зеленського, СБУ проводить заходи з протидії агентурним мережам.
Керівник Служби зовнішньої розвідки доповів Президенту України Володимиру Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
Справедливість неминуче приходить
Він також уточнив, що керівник СБУ доповів йому про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам.
Хороші результати. Дякую за роботу
Крім того, за його словами, нині ведеться робота "над наступними санкційними кроками України".
"Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
У п’ятницю, 25 квітня, під москвою в балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф ярослава москалика. Всередину його машини Volkswagen Golf був встановлений вибуховий пристрій, який спрацював дистанційно.
У рф заявили про затримання підозрюваного у вбивстві генерала москалика: йдеться нібито про агента спецслужб України26.04.25, 18:51 • 8383 перегляди