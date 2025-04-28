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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
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"Справедливість неминуче приходить": Зеленський - про ліквідацію російського генерала москалика

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Президент України повідомив про доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо ліквідації російського військового керівництва. Також, за словами Зеленського, СБУ проводить заходи з протидії агентурним мережам.

"Справедливість неминуче приходить": Зеленський - про ліквідацію російського генерала москалика

Керівник Служби зовнішньої розвідки доповів Президенту України Володимиру Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Справедливість неминуче приходить

- прокоментував доповідь Зеленський.

Він також уточнив, що керівник СБУ доповів йому про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам.

Хороші результати. Дякую за роботу

- написав Президент.

Крім того, за його словами, нині ведеться робота "над наступними санкційними кроками України".

"Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

У п’ятницю, 25 квітня, під москвою в балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф ярослава москалика. Всередину його машини Volkswagen Golf був встановлений вибуховий пристрій, який спрацював дистанційно.

У рф заявили про затримання підозрюваного у вбивстві генерала москалика: йдеться нібито про агента спецслужб України26.04.25, 18:51 • 8383 перегляди

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