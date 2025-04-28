"Справедливость неизбежно приходит": Зеленский - о ликвидации российского генерала москалика
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о докладе руководителя Службы внешней разведки о ликвидации российского военного руководства. Также, по словам Зеленского, СБУ проводит мероприятия по противодействию агентурным сетям.
Руководитель Службы внешней разведки доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
Справедливость неизбежно приходит
Он также уточнил, что руководитель СБУ доложил ему о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам.
Хорошие результаты. Спасибо за работу
Кроме того, по его словам, сейчас ведется работа "над следующими санкционными шагами Украины".
"Сегодня мне представили материалы, обосновывающие необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", - резюмировал Зеленский.
Напомним
В пятницу, 25 апреля, под москвой в балашихе подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф ярослава москалика. Внутрь его машины Volkswagen Golf было установлено взрывное устройство, которое сработало дистанционно.
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