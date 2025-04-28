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"Справедливость неизбежно приходит": Зеленский - о ликвидации российского генерала москалика

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Президент Украины сообщил о докладе руководителя Службы внешней разведки о ликвидации российского военного руководства. Также, по словам Зеленского, СБУ проводит мероприятия по противодействию агентурным сетям.

"Справедливость неизбежно приходит": Зеленский - о ликвидации российского генерала москалика

Руководитель Службы внешней разведки доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

Справедливость неизбежно приходит

- прокомментировал доклад Зеленский.

Он также уточнил, что руководитель СБУ доложил ему о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам.

Хорошие результаты. Спасибо за работу

- написал Президент.

Кроме того, по его словам, сейчас ведется работа "над следующими санкционными шагами Украины".

"Сегодня мне представили материалы, обосновывающие необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", - резюмировал Зеленский.

Напомним

В пятницу, 25 апреля, под москвой в балашихе подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф ярослава москалика. Внутрь его машины Volkswagen Golf было установлено взрывное устройство, которое сработало дистанционно.

В рф заявили о задержании подозреваемого в убийстве генерала москалика: речь якобы идет об агенте спецслужб Украины26.04.25, 18:51 • 8383 просмотра

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