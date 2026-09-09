Справедлива відповідь на війну рф - Зеленський відреагував на рекордне ураження заводів рф на відстані понад 3000 км

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рекордне ураження за весь час війни - атаку на два гіганти газоконденсатної промисловості рф за 3000 км. За його словами, "кожен такий удар зменшує російський потенціал затягувати з рішеннями заради дипломатії", передає УНН.

Дякую за цю влучність і далекобійність! Важливо, що ми відповідаємо цілком справедливо на російську війну й саме так, як є відчутним для ворога. Кожен такий удар зменшує російський потенціал затягувати з рішеннями заради дипломатії

Сили спеціальних операцій заявили, що здійснили найглибше ураження росії за весь час війни. 9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості рф – Новоуренгойський та Пуровський заводи.

Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів рф. До цілі дрони ССО подолали понад 3000 кілометрів. До сьогоднішнього дня це вважалося абсолютно безпечним тилом для агресора