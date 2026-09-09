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Справедлива відповідь на війну рф - Зеленський відреагував на рекордне ураження заводів рф на відстані понад 3000 км

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Зеленський назвав справедливим удар ССО по двох газоконденсатних заводах РФ. Дрони подолали понад 3000 км до цілей у ЯНАО.

Справедлива відповідь на війну рф - Зеленський відреагував на рекордне ураження заводів рф на відстані понад 3000 км

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рекордне ураження за весь час війни - атаку на два гіганти газоконденсатної промисловості рф за 3000 км. За його словами, "кожен такий удар зменшує російський потенціал затягувати з рішеннями заради дипломатії", передає УНН.

Дякую за цю влучність і далекобійність! Важливо, що ми відповідаємо цілком справедливо на російську війну й саме так, як є відчутним для ворога. Кожен такий удар зменшує російський потенціал затягувати з рішеннями заради дипломатії 

- зазначив Зеленський.

Контекст

Сили спеціальних операцій заявили, що здійснили найглибше ураження росії за весь час війни. 9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості рф – Новоуренгойський та Пуровський заводи.

Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів рф. До цілі дрони ССО подолали понад 3000 кілометрів. До сьогоднішнього дня це вважалося абсолютно безпечним тилом для агресора 

- йдеться у повідомленні.

Підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Заводи забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямалу.

Новоуренгойський ЗПКТ має проєктну потужність 19,5 млн тонн сировини на рік, а Пуровський ЗПК у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату.

Газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки росії та формує доходи бюджету агресора.

Український дрон FP-1 подолав 3200 км та уразив новоуренгойський завод в рф - уточнено09.09.26, 17:47 • 3424 перегляди

Антоніна Туманова

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