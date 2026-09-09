Справедливый ответ на войну рф — Зеленский отреагировал на рекордное поражение заводов рф на расстоянии более 3000 км
Киев • УНН
Зеленский назвал справедливым удар ССО по двум газоконденсатным заводам рф. Дроны преодолели более 3000 км до целей в ЯНАО.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на рекордное за всё время войны поражение — атаку на два гиганта газоконденсатной промышленности рф на расстоянии 3000 км. По его словам, "каждый такой удар уменьшает российский потенциал затягивать с решениями ради дипломатии", передаёт УНН.
Спасибо за эту меткость и дальнобойность! Важно, что мы отвечаем вполне справедливо на российскую войну и именно так, как это ощутимо для врага. Каждый такой удар уменьшает российский потенциал затягивать с решениями ради дипломатии
Контекст
Силы специальных операций заявили, что осуществили самое глубокое поражение российской территории за всё время войны. 9 сентября подразделения Deep Strike ССО успешно поразили два гиганта газоконденсатной промышленности рф — Новоуренгойский и Пуровский заводы.
Оба предприятия расположены в Ямало-Ненецком автономном округе — одном из ключевых нефтегазодобывающих регионов рф. До цели дроны ССО преодолели более 3000 километров. До сегодняшнего дня это считалось абсолютно безопасным тылом для агрессора
Предприятия имеют критическое значение для газоконденсатной промышленности. Заводы обеспечивают подготовку и переработку значительных объёмов газового конденсата, добываемого на месторождениях Ямала.
Новоуренгойский ЗПКТ имеет проектную мощность 19,5 млн тонн сырья в год, а Пуровский ЗПК в 2025 году переработал 13,4 млн тонн газового конденсата.
Газоконденсатная промышленность является важной составляющей экономики россии и формирует доходы бюджета агрессора.
Украинский дрон FP-1 преодолел 3200 км и поразил Новоуренгойский завод в рф — уточнено09.09.26, 17:47 • 3394 просмотра