Справедливый ответ на войну рф — Зеленский отреагировал на рекордное поражение заводов рф на расстоянии более 3000 км

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на рекордное за всё время войны поражение — атаку на два гиганта газоконденсатной промышленности рф на расстоянии 3000 км. По его словам, "каждый такой удар уменьшает российский потенциал затягивать с решениями ради дипломатии", передаёт УНН.

Спасибо за эту меткость и дальнобойность! Важно, что мы отвечаем вполне справедливо на российскую войну и именно так, как это ощутимо для врага. Каждый такой удар уменьшает российский потенциал затягивать с решениями ради дипломатии - отметил Зеленский.

Контекст

Силы специальных операций заявили, что осуществили самое глубокое поражение российской территории за всё время войны. 9 сентября подразделения Deep Strike ССО успешно поразили два гиганта газоконденсатной промышленности рф — Новоуренгойский и Пуровский заводы.

Оба предприятия расположены в Ямало-Ненецком автономном округе — одном из ключевых нефтегазодобывающих регионов рф. До цели дроны ССО преодолели более 3000 километров. До сегодняшнего дня это считалось абсолютно безопасным тылом для агрессора - говорится в сообщении.

Предприятия имеют критическое значение для газоконденсатной промышленности. Заводы обеспечивают подготовку и переработку значительных объёмов газового конденсата, добываемого на месторождениях Ямала.

Новоуренгойский ЗПКТ имеет проектную мощность 19,5 млн тонн сырья в год, а Пуровский ЗПК в 2025 году переработал 13,4 млн тонн газового конденсата.

Газоконденсатная промышленность является важной составляющей экономики россии и формирует доходы бюджета агрессора.

Украинский дрон FP-1 преодолел 3200 км и поразил Новоуренгойский завод в рф — уточнено