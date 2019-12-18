Справа вбивства Шеремета: захист лікарки Кузьменко подав апеляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Адвокат подав апеляційну скаргу щодо тримання під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Кузьменко Влад Добош на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Апеляцію по Юлия Кузьменко подано!”, — написав адвокат.
Також, адвокат опублікував фото апеляційної скарги, яку подав до Київського апеляційного суду.
Окрім того, раніше Добош на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що завтра на 10:00 відбудеться допит Юлия Кузьменко.
“Допит відбудеться у ізоляторі тимчасового тримання”, — розповів Добош журналісту УНН.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва арештував на два місяці дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Раніше Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.
Такоє, суд арештував до 8 лютого 2020 року ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.