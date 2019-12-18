Дело убийства Шеремета: защита врача Кузьменко подала апелляцию

“Апелляция по Юлия Кузьменко подана!”, — написал адвокат.

Также, адвокат опубликовал фото апелляционной жалобы, которую подал в Киевский апелляционный суд.

Кроме того, ранее Добош на своей странице в Facebook сообщал, что завтра на 10:00 состоится допрос Юлия Кузьменко.

“Допрос состоится в изоляторе временного содержания”, — рассказал Добош журналисту УНН.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца детского хирурга Юлию Кузьменко.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Такой суд арестовал до 8 февраля 2020 года ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.