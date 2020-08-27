Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Представники поліції зняли електронний браслет з Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Тарас Безпалий, передає УНН.
“Сьогодні (26 серпня - ред.) представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю”, — написав він.
Раніше суд відпустив Кузьменко під домашній арешт.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва призначив розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на 4 вересня.
Так, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.