Суд призначив розгляд справи Шеремета по суті на 4 вересня

“Суд ухвалив призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинувачення Антоненка Андрія Сергійовича...Кузьменко Юлії Леонідівни...Дугарь Яни Сергіївни...у вчиненні кримінальних правопорушень за п.п.5, ч.2 ст.115, ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.194 КК України судом присяжних у відкритому судовому засіданні на 12 годин 4 вересня 2020 року”, — зазначила суддя.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.