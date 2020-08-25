Суд назначил рассмотрение дела Шеремета по существу на 4 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева назначил рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на 4 сентября, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Антоненко Андрея Сергеевича ... Кузьменко Юлии Леонидовны ... Дугарь Яны Сергеевны ... в совершении уголовных правонарушений по п.п.5, ч.2 ст.115 , ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.194 УК Украины судом присяжных в открытом судебном заседании в 12:00 4 сентября 2020 года", - отметила судья.
Напомним, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.