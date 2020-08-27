Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Представители полиции сняли электронный браслет с Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Тарас Беспалый, передает УНН.
"Сегодня (26 августа - ред.) представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал он.
Ранее суд отпустил Кузьменко под домашний арест.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева назначил рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на 4 сентября.
Так, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.