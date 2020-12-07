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Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка, якого підозрюють у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Станіслав Кулик.

На запитання, чи Антоненка залишили під вартою, адвокат відповів: "Так".

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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