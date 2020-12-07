Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, которого подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Станислав Кулик.
На вопрос, оставили ли Антоненко под стражей, адвокат ответил: "Да".
Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.