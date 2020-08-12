Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Станіслав Кулик.
“Антоненка залишили під вартою, нашу апеляційну скаргу не задовольнили”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, 17 липня Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці Андрію Антоненку.
Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.