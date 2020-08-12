Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Станислав Кулик.
"Антоненко оставили под стражей, нашу апелляционную жалобу не удовлетворили", - сказал адвокат.
Напомним, 17 июля Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца Андрею Антоненко.
Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.