Справа Шеремета: Антоненку продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід тримання під вартою ще на 2 місяці Андрію Антоненку, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Рішення виніс суддя В. Писанець. Слухання по Антоненку завершилось пізно вночі.
Окрім того, суд оголосив перерву у розгляді клопотання про обмеження термінів для ознайомлення з матеріалами справи до 14:50 17 липня. Прокуратура просить дати захисникам і підозрюваним 10 днів на ознайомлення з матеріалами.
Додамо, що раніше суд також залишив Юлію Кузьменко під вартою.
Як раніше повідомляв УНН, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершено.
Також нагадаємо, що правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Окрім того, нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.