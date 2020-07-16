Суд залишив Кузьменко під вартою ще на 2 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід тримання під вартою ще на 2 місяці дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
“Передбачувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 року Юлі Кузьменко”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 13 липня Печерський районний суд Києва залишив під вартою дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як раніше повідомляв УНН, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершено.
Також нагадаємо, що правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Окрім того, нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.