Справа вбивства Шеремета: суд залишив під вартою Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Печерський районний суд Києва залишив під вартою дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
"Кузьменко залишили під вартою", - написав адвокат.
Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Кузьменко до 24 липня.
Нагадаємо, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершено.
Також повідомлялося, що правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Окрім того, нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.