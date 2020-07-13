Дело убийства Шеремета: суд оставил под стражей Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Печерский районный суд Киева оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый на своей странице в Facebook, пишет УНН.
"Кузьменко оставили под стражей", - написал адвокат.
Как сообщалось, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Кузьменко до 24 июля.
Напомним, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.
Также сообщалось, что правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Кроме того, напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.