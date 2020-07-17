Дело Шеремета: Антоненко продлили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения содержание под стражей еще на 2 месяца Андрею Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Решение вынес судья В. Писанец. Слушание по Антоненко завершилось поздно ночью.
Кроме того, суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об ограничении сроков для ознакомления с материалами дела до 14:50 17 июля. Прокуратура просит дать защитникам и подозреваемым 10 дней на ознакомление с материалами.
Добавим, что ранее суд также оставил Юлию Кузьменко под стражей.
Как ранее сообщал УНН, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.
Также напомним, что правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Кроме того, напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.