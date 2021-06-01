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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом

Київ • УНН

 • 13780 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва залишив під цілодобовим домашнім арештом ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Станіслав Кулик.

Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом

Цитата:

"Наше клопотання про зміну запобіжного заходу залишили без задоволення", - сказав Кулик.

Так, захист просив змінити Антоненку запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Доповнення

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід ветерану АТО та музиканту Андрію "Riffmaster" Антоненку, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Контекст

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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