Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва залишив під цілодобовим домашнім арештом ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Станіслав Кулик.
Цитата:
"Наше клопотання про зміну запобіжного заходу залишили без задоволення", - сказав Кулик.
Так, захист просив змінити Антоненку запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.
Доповнення
Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід ветерану АТО та музиканту Андрію "Riffmaster" Антоненку, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Контекст
20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.