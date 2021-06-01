Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева оставил под круглосуточным домашним арестом ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Станислав Кулик.
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"Наше ходатайство об изменении меры пресечения оставили без удовлетворения", - сказал Кулик.
Так, защита просила изменить Антоненко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Дополнение
Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею "Riffmaster" Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Контекст
20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.