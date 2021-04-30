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Справа Шеремета: суд відпустив Антоненка під цілодобовий домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт передає кореспондент УНН.

Цитата

“Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Антоненку з тримання під вартою на особисте зобов’язання задовольнити частково. Змінити Антоненку запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю...”, — сказала суддя.

Також на Антоненка поклали наступні обов’язки: прибувати до суду за першою вимогою; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

Що було раніше

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Антоненку до 21 травня.

Доповнення

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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