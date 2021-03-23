Справа Шеремета: суд продовжив арешт Антоненку ще на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
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“Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку...по 21 травня. Продовжити строк дії...цілодобового домашнього арешту Кузьменко по 21 травня...Продовжити строк дії обов’язків покладених на Дугарь...по 21 травня”, — сказала суддя.
Так, суд залишив без задоволення клопотання адвокатів Антоненка та Кузьменко щодо пом’якшення їм запобіжних заходів.
Захист Антоненка клопотав про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Захист Кузьменко просив відпустити її на особисті поруки.
Доповнення
20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.