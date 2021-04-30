Дело Шеремета: суд отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест передает корреспондент УНН.
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“Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Антоненко с содержания под стражей на личное обязательство удовлетворить частично. Изменить Антоненко меру пресечения с содержания под стражей на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля ... ”, - сказала судья.
Также на Антоненко возложили следующие обязанности: прибывать в суд по первому требованию; сдать на хранение в орган предварительного расследования свой паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.
Что было раньше
Шевченковский районный суд Киева продолжил арест Антоненко до 21 мая.
Дополнение
20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.