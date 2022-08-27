"Справа просувається важко" - Подоляк про переговори з рф щодо захисників “Азовсталі”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Helsingin Sanomat повідомив, що Україна веде переговори з рф лише щодо полонених та деяких тактичних питань. Про це інформує УНН.
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«Ми говоримо і про захисників «Азовсталі», але справа просувається важко, тому що росія хоче отримати з них максимальну пропагандистську вигоду. Червоний Хрест і ООН у цьому слабкі. Вони мають стати активнішими», – зазначив Подоляк в інтерв'ю, переклад якого оприлюднили в ОП.
Він також наголосив, що у війні в Україні росія перетнула всі допустимі межі і має відповісти за свої злочини. В іншому випадку – вся система європейської безпеки втратить авторитет.
Нагадаємо
Звільнений з російського полону захисник “Азовсталі” Владислав Жайворонок із позивним "Вікіпедія" розповів, що фсб рф розпитувала захисників Маріуполя про політичні погляди та зневажала їхнє релігійне сповідання.