Погрози та психологічний тиск: захисники Маріуполя розповіли про допити фсб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 60826 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 68594 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80904 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86386 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96923 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150058 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70710 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150778 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109626 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69398 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
44%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20068 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 21645 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22949 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11909 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12845 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 60822 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150056 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174356 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150778 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96217 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98853 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43421 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46813 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61421 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Погрози та психологічний тиск: захисники Маріуполя розповіли про допити фсб

Київ • УНН

 • 102893 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. фсб рф розпитувала захисників Маріуполя про політичні погляди та зневажала їхнє релігійне сповідання. Про це на брифінгу повідомив звільнений з російського полону захисник “Азовсталі” Владислав Жайворонок із позивним "Вікіпедія", передає кореспондент УНН.

Погрози та психологічний тиск: захисники Маріуполя розповіли про допити фсб

Деталі

“Нас дуже часто звинувачували на допитах, починаючи з того, що: “Вы с “Азова”, вы пенькам молитесь?”. Тобто вони зневажали віру певних хлопців, які мають якісь язичницькі погляди. І в цілому вони любили питати про якесь там політичне заняття та виховання. Тут спрацювало те, що ми всі знали, куди ми йдемо, і ми просто треновані бійці. Це найважливіше, що може спрацювати. Ми розуміємо, що не обирали цю війну, і це не ми напали на сусідню державу – це на нас напали. І в нас немає права якось поводити себе інакше”, – розповів військовий.

Ще один захисник Маріуполя Денис Чепурко з позивним “Манго” розповів, що під час першого допиту фсб не поводилася жорстоко та навіть дала йому дві цигарки. Проте після того, як спецслужба рф дізналася, що Чепурко служив у танковій роті – почалися погрози та психологічний тиск.

“Мій перший допит був спокійний, вони нічим не погрожували, дали дві цигарки, одну з яких я викурив з ними, а другу розділив з хлопцями. А потім почалися погрози життю. Вони дізналися, що я служив у танковій роті, і почали психологічно тиснути”, – розповів захисник Маріуполя.

Доповнення

Захисники Маріуполя під час прес конференції підтвердили інформацію, що політичне керівництво України намагалося їх деблокувати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04