Погрози та психологічний тиск: захисники Маріуполя розповіли про допити фсб

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“Нас дуже часто звинувачували на допитах, починаючи з того, що: “Вы с “Азова”, вы пенькам молитесь?”. Тобто вони зневажали віру певних хлопців, які мають якісь язичницькі погляди. І в цілому вони любили питати про якесь там політичне заняття та виховання. Тут спрацювало те, що ми всі знали, куди ми йдемо, і ми просто треновані бійці. Це найважливіше, що може спрацювати. Ми розуміємо, що не обирали цю війну, і це не ми напали на сусідню державу – це на нас напали. І в нас немає права якось поводити себе інакше”, – розповів військовий.

Ще один захисник Маріуполя Денис Чепурко з позивним “Манго” розповів, що під час першого допиту фсб не поводилася жорстоко та навіть дала йому дві цигарки. Проте після того, як спецслужба рф дізналася, що Чепурко служив у танковій роті – почалися погрози та психологічний тиск.

“Мій перший допит був спокійний, вони нічим не погрожували, дали дві цигарки, одну з яких я викурив з ними, а другу розділив з хлопцями. А потім почалися погрози життю. Вони дізналися, що я служив у танковій роті, і почали психологічно тиснути”, – розповів захисник Маріуполя.

Доповнення

Захисники Маріуполя під час прес конференції підтвердили інформацію, що політичне керівництво України намагалося їх деблокувати.