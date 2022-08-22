Захисники Маріуполя підтвердили інформацію, що політичне керівництво намагалося їх деблокувати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Вище політичне керівництво намагалося деблокувати захисників Маріуполя під час важких боїв за місто. Про це на пресконференції підтвердив звільнений з полону захисник “Азовсталі” Владислав Жайворонок із позивним "Вікіпедія", передає кореспондент УНН.
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“До нас доходила інформація, що, дійсно, представники вищого командування зв’язувалися з командуванням гарнізону Маріуполь. І я знаю про спроби деблокади – це, фактично, так було. Тобто, нас намагалися деблокувати, намагалися надати нам допомогу, наскільки це було можливо взагалі”, – сказав він.
Деталі
За словами Владислава, українські захисники чули про спроби інших підрозділів спеціального призначення підвозити якусь певну допомогу – медикаменти, боєприпаси, і т.д.
“Нам було дуже приємно розуміти, що ми не самі. Але, на жаль, цієї допомоги виявилося недостатньо. В першу чергу, це було через те, що для противника Маріуполь був принципово важливою точкою на карті, тому вони натягнули таку кількість протиповітряної оборони, що Байрактари до нас вже не долітали. І було втрачено дуже багато безпілотників, і життів людей, які намагалися виконати ті завдання, які ставило наше вище командування”, – додав Жайворонок.
Доповнення
Під час інтерв’ю російським опозиційним журналістам у березні Президент Володимир Зеленський повідомив, що дав дозвіл захисникам Маріуполя покинути місто через надто важку ситуацію і повноцінну блокаду міста окупантами. Але вони відмовилися і вирішили до останнього захищати людей, що залишилися.
Зеленський також додав, що Україна втратила багато льотчиків, які летіли допомагати захисникам Маріуполя.