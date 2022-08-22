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Защитники Мариуполя подтвердили информацию, что политическое руководство пыталось их деблокировать

Киев • УНН

 • 349505 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Высшее политическое руководство пыталось деблокировать защитников Мариуполя во время тяжелых боев за город. Об этом на пресс-конференции подтвердил освобожденный из плена защитник “Азовстали” Владислав Жаворонок с позывным "Википедия", передает корреспондент УНН.

Защитники Мариуполя подтвердили информацию, что политическое руководство пыталось их деблокировать

Цитата

“До нас доходила информация, что, действительно, представители высшего командования связывались с командованием гарнизона Мариуполь. И я знаю о попытках деблокады – это фактически так было. То есть, нас пытались деблокировать, пытались оказать нам помощь, насколько это было возможно вообще”, – сказал он.

Детали

По словам Владислава, украинские защитники слышали о попытках других подразделений специального назначения  подвозить какую-то определенную помощь – медикаменты, боеприпасы и т.д.

“Нам было очень приятно понимать, что мы не сами. Но, к сожалению, этой помощи оказалось недостаточно. В первую очередь это было потому, что для противника Мариуполь был принципиально важной точкой на карте, поэтому они притянули такое количество противовоздушной обороны, что Байрактары до нас уже не долетали. И было потеряно очень много беспилотников и жизней людей, которые пытались выполнить те задачи, которые ставило наше высшее командование”, – добавил Жаворонок.

Дополнение

Во время интервью российским оппозиционным журналистам в марте Президент Владимир Зеленский сообщил, что дал разрешение защитникам Мариуполя покинуть город из-за слишком тяжелой ситуации и полноценной блокады города оккупантами. Но они отказались и решили до последнего защищать оставшихся людей.

Зеленский также добавил, что Украина потеряла много летчиков, которые летели помогать защитникам Мариуполя.

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