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Угрозы и психологическое давление: защитники Мариуполя рассказали о допросах фсб

Киев • УНН

 • 102893 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. фсб рф расспрашивала защитников Мариуполя о политических взглядах и презирала их религиозное исповедание. Об этом на брифинге сообщил освобожденный из российского плена защитник “Азовстали” Владислав Жаворонок с позывным "Википедия", передает корреспондент УНН.

Угрозы и психологическое давление: защитники Мариуполя рассказали о допросах фсб

Детали

“Нас очень часто обвиняли на допросах, начиная с того, что: “Вы с “Азова”, вы пенькам молитесь?”. То есть они презирали веру определенных ребят, которые имеют какие-то языческие взгляды. И в целом они любили спрашивать о каком-то политическом занятии и воспитании. Здесь сработало то, что мы все знали, куда мы идем и мы просто тренированные бойцы. Это самое важное, что может сработать. Мы понимаем, что не выбирали эту войну, и это не мы напали на соседнее государство – это на нас напали. И у нас нет права как-то вести себя иначе”, – рассказал военный.

Еще один защитник Мариуполя Денис Чепурко с позывным “Манго” рассказал, что во время первого допроса фсб не вела себя жестоко и даже дала ему две папиросы. Однако после того, как спецслужба рф узнала, что Чепурко служил в танковой роте – начались угрозы и психологическое давление.

“Мой первый допрос был спокойный, они ничем не угрожали, дали две папиросы, одну из которых я выкурил с ними, а вторую разделил с ребятами. А потом начались угрозы жизни. Они узнали, что я служил в танковой роте, и начали психологически давить”, – рассказал защитник Мариуполя.

Дополнение

Защитники Мариуполя во время пресс-конференции подтвердили информацию, что политическое руководство Украины пыталось их деблокировать.

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