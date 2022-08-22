Угрозы и психологическое давление: защитники Мариуполя рассказали о допросах фсб

Детали



“Нас очень часто обвиняли на допросах, начиная с того, что: “Вы с “Азова”, вы пенькам молитесь?”. То есть они презирали веру определенных ребят, которые имеют какие-то языческие взгляды. И в целом они любили спрашивать о каком-то политическом занятии и воспитании. Здесь сработало то, что мы все знали, куда мы идем и мы просто тренированные бойцы. Это самое важное, что может сработать. Мы понимаем, что не выбирали эту войну, и это не мы напали на соседнее государство – это на нас напали. И у нас нет права как-то вести себя иначе”, – рассказал военный.

Еще один защитник Мариуполя Денис Чепурко с позывным “Манго” рассказал, что во время первого допроса фсб не вела себя жестоко и даже дала ему две папиросы. Однако после того, как спецслужба рф узнала, что Чепурко служил в танковой роте – начались угрозы и психологическое давление.

“Мой первый допрос был спокойный, они ничем не угрожали, дали две папиросы, одну из которых я выкурил с ними, а вторую разделил с ребятами. А потом начались угрозы жизни. Они узнали, что я служил в танковой роте, и начали психологически давить”, – рассказал защитник Мариуполя.

Дополнение

Защитники Мариуполя во время пресс-конференции подтвердили информацию, что политическое руководство Украины пыталось их деблокировать.