Справа про крадіжку 146 млн гривень "Укроборонпрому": САП і НАБУ завершили розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування у справі щодо незаконного заволодіння 146 млн грн коштів "Укроборонпрому". Про це повідомила пресслужба САП, передає УНН.

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За даними розслідування, в період з 2016 – 2019 років державне підприємство, що займалось експортом продукції військового призначення українського виробництва, залучило компанію-нерезидента України у якості посередника для зовнішньоекономічних контрактів. Але фактично вся робота здійснювалась представниками державного підприємства.

Компанія-нерезидент безпідставно отримала агентську винагороду на суму 146 млн грн за посередницькі послуги, які, фактично, нею не надавались. Зловмисники перераховували ці кошти на рахунки фіктивних компаній, а згодом розподіляли між собою.

Правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам злочинної групи, серед яких - колишні службові особи державних підприємств та фактичний бенефіціар приватної компанії. Їхні дії підпадають під наступні статті Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення);

ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам може загрожувати тривалий термін ув’язнення у разі доведення провини в судовому порядку.

Нагадаємо

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала необґрунтованими активи вартістю 2,4 мільйонів гривень, які належать службовцю Національної поліції України Денису Цвєткову.