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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Справа про крадіжку 146 млн гривень "Укроборонпрому": САП і НАБУ завершили розслідування

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили розслідування справи щодо незаконного заволодіння 146 млн грн коштів "Укроборонпрому". П'ятьом учасникам злочинної групи, включаючи колишніх посадовців, повідомлено про підозру.

Справа про крадіжку 146 млн гривень "Укроборонпрому": САП і НАБУ завершили розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування у справі щодо незаконного заволодіння 146 млн грн коштів "Укроборонпрому". Про це повідомила пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

За даними розслідування, в період з 2016 – 2019 років державне підприємство, що займалось експортом продукції військового призначення українського виробництва, залучило компанію-нерезидента України у якості посередника для зовнішньоекономічних контрактів. Але фактично вся робота здійснювалась представниками державного підприємства.

Компанія-нерезидент безпідставно отримала агентську винагороду на суму 146 млн грн за посередницькі послуги, які, фактично, нею не надавались. Зловмисники перераховували ці кошти на рахунки фіктивних компаній, а згодом розподіляли між собою.

Правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам злочинної групи, серед яких - колишні службові особи державних підприємств та фактичний бенефіціар приватної компанії. Їхні дії підпадають під наступні статті Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
    • ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення);
      • ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

        Зловмисникам може загрожувати тривалий термін ув’язнення у разі доведення провини в судовому порядку.

        Нагадаємо

        Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала необґрунтованими активи вартістю 2,4 мільйонів гривень, які належать службовцю Національної поліції України Денису Цвєткову.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        СуспільствоКримінал та НП
        Укроборонпром
        Національна поліція України
        Національне антикорупційне бюро України
        Україна
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