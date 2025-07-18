Дело о хищении 146 млн гривен "Укроборонпрома": САП и НАБУ завершили расследование

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу о незаконном завладении 146 млн грн средств "Укроборонпрома". Об этом сообщила пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

По данным расследования, в период с 2016 по 2019 годы государственное предприятие, занимавшееся экспортом продукции военного назначения украинского производства, привлекло компанию-нерезидента Украины в качестве посредника для внешнеэкономических контрактов. Но фактически вся работа осуществлялась представителями государственного предприятия.

Компания-нерезидент безосновательно получила агентское вознаграждение на сумму 146 млн грн за посреднические услуги, которые, фактически, ею не предоставлялись. Злоумышленники перечисляли эти средства на счета фиктивных компаний, а затем распределяли между собой.

Правоохранители сообщили о подозрении 5 участникам преступной группы, среди которых - бывшие должностные лица государственных предприятий и фактический бенефициар частной компании. Их действия подпадают под следующие статьи Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог);

ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Злоумышленникам может грозить длительный срок заключения в случае доказательства вины в судебном порядке.

Напомним

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала необоснованными активы стоимостью 2,4 миллиона гривен, принадлежащие служащему Национальной полиции Украины Денису Цветкову.