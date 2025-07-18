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Дело о хищении 146 млн гривен "Укроборонпрома": САП и НАБУ завершили расследование

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование дела о незаконном завладении 146 млн грн средств "Укроборонпрома". Пятерым участникам преступной группы, включая бывших должностных лиц, сообщено о подозрении.

Дело о хищении 146 млн гривен "Укроборонпрома": САП и НАБУ завершили расследование

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу о незаконном завладении 146 млн грн средств "Укроборонпрома". Об этом сообщила пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

По данным расследования, в период с 2016 по 2019 годы государственное предприятие, занимавшееся экспортом продукции военного назначения украинского производства, привлекло компанию-нерезидента Украины в качестве посредника для внешнеэкономических контрактов. Но фактически вся работа осуществлялась представителями государственного предприятия.

Компания-нерезидент безосновательно получила агентское вознаграждение на сумму 146 млн грн за посреднические услуги, которые, фактически, ею не предоставлялись. Злоумышленники перечисляли эти средства на счета фиктивных компаний, а затем распределяли между собой.

Правоохранители сообщили о подозрении 5 участникам преступной группы, среди которых - бывшие должностные лица государственных предприятий и фактический бенефициар частной компании. Их действия подпадают под следующие статьи Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
    • ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог);
      • ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

        Злоумышленникам может грозить длительный срок заключения в случае доказательства вины в судебном порядке.

        Напомним

        Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала необоснованными активы стоимостью 2,4 миллиона гривен, принадлежащие служащему Национальной полиции Украины Денису Цветкову.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Укроборонпром
        Национальная полиция Украины
        Национальное антикоррупционное бюро Украины
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