Справа Ощадбанку проти РФ: у Франції суд скасував рішення щодо компенсації 1,3 млрд доларів через анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні паризький апеляційний суд відхилив Рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти Російської Федерації щодо відшкодування втрат у Криму. Як повідомили у пресслужбі фінустанови, Ощадбанк оскаржить рішення паризького апеляційного суду, передає УНН.
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"... сьогодні паризький апеляційний суд відхилив Рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти Російської Федерації щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених анексією півострова. Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними пресслужби, при винесенні рішення паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод та їх співвідношення з засобами захисту, який пропонує арбітраж. Крім того, наразі розглядається питання щодо правильності застосування процесуального законодавства та обсягу повноважень апеляційного суду.
"Ощадбанк залишається незмінним у своїй позиції щодо відстоювання законних прав та інтересів і готується до оскарження рішення паризького апеляційного суду перед Верховним cудом. Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано та рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо відшкодування Російською Федерацією збитків, спричинених анексією Криму, на користь Ощадбанку залишиться в силі, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Що відомо
У листопаді 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США.
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Загалом обсяг позовної заяви “Ощадбанку” проти Російської Федерації з усіма додатками становив більш ніж 30 тисяч аркушів. Слухання справи відбулись у березні 2017 року. Відповідний позов був поданий 26 серпня 2016 року.
21 липня 2015 року “Ощадбанк” обрав Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для супроводу у спорі проти РФ щодо Криму.