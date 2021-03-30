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Дело Ощадбанка против РФ: во Франции суд отменил решение о компенсации 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма

Дело Ощадбанка против РФ: во Франции суд отменил решение о компенсации 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня парижский апелляционный суд отклонил Решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму. Как сообщили в пресс-службе финучреждения, Ощадбанк обжалует решение парижского апелляционного суда, передает УНН.

Цитата

"... сегодня парижский апелляционный суд отклонил Решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова. Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", - говорится в сообщении.

Детали

По данным пресс-службы, при вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, который предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда.

"Ощадбанк остается неизменным в своей позиции по отстаиванию законных прав и интересов и готовится к обжалованию решения парижского апелляционного суда перед Верховным Судом. Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по возмещению Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу Ощадбанка останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делам с участием Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Что известно

В ноябре 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Долг РФ перед "Ощадбанком" за Крым увеличился на 16 млн долларов

В целом объем искового заявления "Ощадбанка" против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 000 листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Соответствующий иск был подан 26 августа 2016 года.

21 июля 2015 года "Ощадбанк" выбрал Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для сопровождения в споре против РФ по Крыму.

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