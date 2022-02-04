Справа MH17: наразі зусилля спрямовані на встановлення екіпажу установки “Бук”

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Повідомляється, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зустрілась із Тітусом Корлецяном — доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи з питань збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом. Обговорили зусилля України та інших держав-учасниць в розслідуванні катастрофи, яка забрала життя 298 осіб.

Венедіктова у 2021 році очолила національний склад спільної слідчої групи у справі МН17. До складу JIT від України наразі входять 4 представники прокуратури та 12 слідчих. Генпрокурор поінформувала про активність та залученість всіх держав-учасниць у встановленні істини.

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“В Офісі Генерального прокурора з 2014 року розташований філд-офіс JIT, в якому постійно працюють представники держав-учасниць міжнародної слідчої групи. Зараз це колеги із Нідерландів та Австралії. За роки розслідування справи між слідчими та прокурорами держав-учасниць ССГ вдалося досягти надзвичайно високого рівня співробітництва та довіри”, — зазначила Генпрокурор.

На запитання доповідача ПАРЄ представники Офісу Генпрокурора, з урахуванням вимог законодавства щодо таємниці слідства та угоди про створення ССГ, проінформували про проведену роботу, стан розслідування та міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Також констатували, що досвід України щодо співробітництва у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом, свідчить про те, що РФ відмовляє у виконанні запитів, посилаючись на те, що це нібито зашкодить її національним інтересам.

“Передачею справи щодо 4 обвинувачених до національного суду Нідерландів, розслідування не завершилось ані на національному рівні, ані міжнародною слідчою групою в цілому. Наразі зусилля спрямовані на встановлення екіпажу установки „Бук“ та інших осіб віддавали накази на її переміщення на територію України чи сприяли цьому”, — йдеться в повідомленні.

Венедіктова наголосила, що справа MH-17 надважлива для України та всього цивілізованого світу. “Вона є маркером успішності світового правосуддя і ми сподіваємося, що до кінця цього року світова спільнота отримає справедливий вирок окружного суду Гааги у справі щодо 4 підозрюваних у збитті літака, яку він розглядає”, — резюмувала Венедіктова.

Тітус Корлецян відзначив прогрес у справі МН17 та додав, що отримав багато корисної інформації.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги почався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17. Підозрювані — троє громадян Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких обвинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.