Дело MH17: в настоящее время усилия направлены на установку экипажа установки "Бук"

ukru
15 марта, 19:03 • 105299 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140115 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121442 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115101 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103745 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100938 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90992 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122617 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126679 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127214 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 47399 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 50451 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 65358 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 33455 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 34616 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 122616 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 122667 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260260 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289641 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226022 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104627 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126679 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111093 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128392 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130440 просмотра
Актуальное
Дело MH17: в настоящее время усилия направлены на установку экипажа установки "Бук"

Дело MH17: в настоящее время усилия направлены на установку экипажа установки "Бук"

Киев • УНН

 • 8997 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сейчас по делу о сбитии самолета рейса МН17 в небе над Донбассом усилия направлены на установление экипажа установки “Бук” и других лиц, которые отдавали приказы на ее перемещение на территорию Украины или способствовали этому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Детали

Сообщается, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с Титусом Корлецяном — докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам сбития самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Обсудили усилия Украины и других государств-участников в расследовании катастрофы, которая унесла жизни 298 человек.

Венедиктова в 2021 году возглавила национальный состав совместной следственной группы по делу МН17. В состав JIT от Украины входят 4 представителя прокуратуры и 12 следователей. Генпрокурор проинформировала об активности и вовлеченности всех государств-участников в установлении истины.

Цитата

“В Офисе Генерального прокурора с 2014 года расположен филд-офис JIT, в котором постоянно работают представители государств-участниц международной следственной группы. Сейчас это коллеги из Нидерландов и Австралии. За годы расследования дела между следователями и прокурорами государств-участников ССГ удалось достичь чрезвычайно высокого уровня сотрудничества и доверия”, — отметила Генпрокурор.

На вопросы докладчика ПАСЕ представители Офиса Генпрокурора, с учетом требований законодательства о тайне следствия и соглашения о создании ССГ, проинформировали о проведенной работе, состоянии расследования и международного сотрудничества в уголовном производстве. Также констатировали, что опыт Украины по сотрудничеству в делах, связанных с вооруженным конфликтом, свидетельствует о том, что РФ отказывает в выполнении запросов, ссылаясь на то, что это якобы повредит ее национальным интересам.

“Передачей дела в отношении 4 обвиняемых в Национальный суд Нидерландов, расследование не завершилось ни на национальном уровне, ни международной следственной группой в целом. Сейчас усилия направлены на установление экипажа установки "Бук" и других лиц, которые отдавали приказы на ее перемещение на территорию Украины или способствовали этому", - говорится в сообщении.

Венедиктова подчеркнула, что дело MH-17 сверхважное для Украины и всего цивилизованного мира. “Оно является маркером успешности мирового правосудия и мы надеемся, что до конца этого года мировое сообщество получит справедливый приговор окружного суда Гааги по делу в отношении 4 подозреваемых в катастрофе самолета, которую он рассматривает”, — заключила Венедиктова.

Титус Корлэцян отметил прогресс в деле МН17 и добавил, что получил много полезной информации.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащего 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в катастрофе самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы