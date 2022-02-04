Дело MH17: в настоящее время усилия направлены на установку экипажа установки "Бук"

Детали

Сообщается, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с Титусом Корлецяном — докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам сбития самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Обсудили усилия Украины и других государств-участников в расследовании катастрофы, которая унесла жизни 298 человек.

Венедиктова в 2021 году возглавила национальный состав совместной следственной группы по делу МН17. В состав JIT от Украины входят 4 представителя прокуратуры и 12 следователей. Генпрокурор проинформировала об активности и вовлеченности всех государств-участников в установлении истины.

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“В Офисе Генерального прокурора с 2014 года расположен филд-офис JIT, в котором постоянно работают представители государств-участниц международной следственной группы. Сейчас это коллеги из Нидерландов и Австралии. За годы расследования дела между следователями и прокурорами государств-участников ССГ удалось достичь чрезвычайно высокого уровня сотрудничества и доверия”, — отметила Генпрокурор.

На вопросы докладчика ПАСЕ представители Офиса Генпрокурора, с учетом требований законодательства о тайне следствия и соглашения о создании ССГ, проинформировали о проведенной работе, состоянии расследования и международного сотрудничества в уголовном производстве. Также констатировали, что опыт Украины по сотрудничеству в делах, связанных с вооруженным конфликтом, свидетельствует о том, что РФ отказывает в выполнении запросов, ссылаясь на то, что это якобы повредит ее национальным интересам.

“Передачей дела в отношении 4 обвиняемых в Национальный суд Нидерландов, расследование не завершилось ни на национальном уровне, ни международной следственной группой в целом. Сейчас усилия направлены на установление экипажа установки "Бук" и других лиц, которые отдавали приказы на ее перемещение на территорию Украины или способствовали этому", - говорится в сообщении.

Венедиктова подчеркнула, что дело MH-17 сверхважное для Украины и всего цивилизованного мира. “Оно является маркером успешности мирового правосудия и мы надеемся, что до конца этого года мировое сообщество получит справедливый приговор окружного суда Гааги по делу в отношении 4 подозреваемых в катастрофе самолета, которую он рассматривает”, — заключила Венедиктова.

Титус Корлэцян отметил прогресс в деле МН17 и добавил, что получил много полезной информации.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащего 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в катастрофе самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.