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Споживання електрики знижується третій день поспіль, потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Споживання електроенергії в Україні знижується третій день поспіль. Енергетики закликають перенести активне споживання на денний час, щоб розвантажити мережу ввечері.

Споживання електрики знижується третій день поспіль, потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження третій день поспіль з початку тижня, але є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час і не вмикати потужну техніку одночасно у період з 16:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 14 травня, станом на 9:30, його рівень був на 2% меншим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється встановленням безхмарної погоди у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.

Учора, 13 травня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум 12 травня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Враховуючи високу ефективність роботи сонячних електростанцій, сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на денні години. Користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00. У період з 16:00 до 22:00 - є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно", - наголосили в Укренерго.

І додали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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