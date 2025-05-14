Споживання електрики знижується третій день поспіль, потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні знижується третій день поспіль. Енергетики закликають перенести активне споживання на денний час, щоб розвантажити мережу ввечері.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження третій день поспіль з початку тижня, але є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час і не вмикати потужну техніку одночасно у період з 16:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.
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"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 14 травня, станом на 9:30, його рівень був на 2% меншим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється встановленням безхмарної погоди у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.
Учора, 13 травня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум 12 травня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Враховуючи високу ефективність роботи сонячних електростанцій, сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на денні години. Користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00. У період з 16:00 до 22:00 - є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно", - наголосили в Укренерго.
І додали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
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