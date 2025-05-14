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Потребление электричества снижается третий день подряд, мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Потребление электроэнергии в Украине снижается третий день подряд. Энергетики призывают перенести активное потребление на дневное время, чтобы разгрузить сеть вечером.

Потребление электричества снижается третий день подряд, мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению третий день подряд с начала недели, но есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время и не включать мощную технику одновременно в период с 16:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 14 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2% меньше, чем в это же время предыдущего дня. Это объясняется установлением безоблачной погоды в большинстве регионов Украины, что обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.

Вчера, 13 мая, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум 12 мая.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Учитывая высокую эффективность работы солнечных электростанций, сегодня целесообразно перенести активное энергопотребление на дневные часы. Пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 16:00. В период с 16:00 до 22:00 - есть необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, не включайте в это время несколько мощных электроприборов одновременно", - отметили в Укрэнерго.

И добавили, что ситуация в энергосистеме может меняться.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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