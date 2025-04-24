Споживання електрики на сезонному рівні, роботу потужної техніки варто перенести на денний час - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні сьогодні стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам, але активне енергоспоживання слід перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій і користуватися потужною технікою з 10:00 до 18:00, повідомили у четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 24 квітня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як попереднього дня - повідомили у компанії.

Учора, 23 квітня, добовий максимум споживання був увечері - на 2,3% вищим, ніж максимум попередньої доби.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, користуйтесь сьогодні потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій з 10:00 до 18:00", - вказали в компанії, додавши, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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