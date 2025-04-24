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Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потребление электричества на сезонном уровне, работу мощной техники стоит перенести на дневное время - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

В "Укрэнерго" призвали потреблять больше электроэнергии с 10:00 до 18:00, когда активно работают солнечные электростанции. Энергосистема восстанавливается после атак.

Потребление электричества на сезонном уровне, работу мощной техники стоит перенести на дневное время - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине сегодня стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям, но активное энергопотребление следует перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций и пользоваться мощной техникой с 10:00 до 18:00, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 24 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в предыдущий день

- сообщили в компании.

Вчера, 23 апреля, суточный максимум потребления был вечером - на 2,3% выше, чем максимум предыдущих суток.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пожалуйста, пользуйтесь сегодня мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций с 10:00 до 18:00", - указали в компании, добавив, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Тарифы на тепло и свет не изменятся в отопительном сезоне 2024-2025 - Шмыгаль24.01.25, 17:28 • 37002 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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