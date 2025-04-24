Потребление электричества на сезонном уровне, работу мощной техники стоит перенести на дневное время - Укрэнерго
Киев • УНН
В "Укрэнерго" призвали потреблять больше электроэнергии с 10:00 до 18:00, когда активно работают солнечные электростанции. Энергосистема восстанавливается после атак.
Потребление электроэнергии в Украине сегодня стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям, но активное энергопотребление следует перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций и пользоваться мощной техникой с 10:00 до 18:00, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 24 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в предыдущий день
Вчера, 23 апреля, суточный максимум потребления был вечером - на 2,3% выше, чем максимум предыдущих суток.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Пожалуйста, пользуйтесь сегодня мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций с 10:00 до 18:00", - указали в компании, добавив, что ситуация в энергосистеме может меняться.
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