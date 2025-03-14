Споживання бензину в Україні знизилося на 20%, скрапленого газу на 40% - експерт
Київ • УНН
За останні 3 роки ринок пального в Україні зазнав втрат. Споживання бензину впало на 20%, дизелю на 10-12%, а газу на майже 40%.
За останні три роки український ринок пального зазнав значних втрат. У порівнянні з 2021 роком споживання бензину знизилося на 20%, дизельного пального - на 10-12%, а скрапленого газу - майже на 40%.
Про це заявив експерт з ринку пального Сергій Куюн під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Відносно 2021 року, обсяг ринку, ми втратили по бензинах, близько 20%, по дизпальному приблизно 10-12%, по скрапленому газу майже 40%. Тобто просідання досить суттєве. По дизелю воно найменше, бо дизель, по-перше, є пальним для бізнесу, а по-друге, через те, що порти нейтралізовані, залізниця теж має обмеження через різну колію з Європою, зросли дуже автоперевезення – весь імпорт, експорт став на автомобільні колеса. Відповідно це вантажівки і споживання втрималося більш-менш
Він зазначив, що попри загальне скорочення ринку, у 2025 році можливе лише незначне падіння попиту на пальне в межах 2-3%.
Однак він додав, що завдяки підвищенню акцизів на пальне, Україна отримує суттєві надходження до державного бюджету.
100 мільйонів гривень кожного дня надходить в бюджет за рахунок нових акцизів на пальне. І це найголовніше, що це йде в бюджет та йде на оборону країни
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