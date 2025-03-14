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Потребление бензина в Украине снизилось на 20%, сжиженного газа на 40% - эксперт

Киев • УНН

 • 11088 просмотра

За последние 3 года рынок топлива в Украине понес потери. Потребление бензина упало на 20%, дизеля на 10-12%, а газа почти на 40%.

Потребление бензина в Украине снизилось на 20%, сжиженного газа на 40% - эксперт

За последние три года украинский рынок горючего понес значительные потери. По сравнению с 2021 годом потребление бензина снизилось на 20%, дизельного топлива - на 10-12%, а сжиженного газа - почти на 40%.

Об этом заявил эксперт по рынку горючего Сергей Куюн во время брифинга, передает УНН.

Детали

Относительно 2021 года, объем рынка, мы потеряли по бензинам, около 20%, по дизтопливу примерно 10-12%, по сжиженному газу почти 40%. То есть проседание достаточно существенное. По дизелю оно наименьшее, потому что дизель, во-первых, является горючим для бизнеса, а во-вторых, из-за того, что порты нейтрализованы, железная дорога тоже имеет ограничения из-за разной колеи с Европой, выросли очень автоперевозки – весь импорт, экспорт стал на автомобильные колеса. Соответственно это грузовики и потребление удержалось более-менее

- сказал Куюн. 

Он отметил, что несмотря на общее сокращение рынка, в 2025 году возможно лишь незначительное падение спроса на горючее в пределах 2-3%.

Однако он добавил, что благодаря повышению акцизов на горючее, Украина получает существенные поступления в государственный бюджет.

100 миллионов гривен каждый день поступает в бюджет за счет новых акцизов на горючее. И это самое главное, что это идет в бюджет и идет на оборону страны

- добавил Куюн.

Напомним

Цены на нефть упали в понедельник, на фоне того, как беспокойство относительно влияния импортных пошлин США на глобальный экономический рост и спрос на топливо, а также того, как рост добычи производителями ОПЕК+ охладили аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Павел Башинский

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