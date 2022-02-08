Співробітництво у військовій сфері та інфраструктурні проекти: що підписали після зустрічі Макрона і Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. За результатами зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном було підписано низку двосторонніх документів. Детальніше про них інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
Деталі
Так, за даними пресслужби, сьогодні у присутності глав держав:
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- міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та віце-президент з питань Євразії "Талес Інтернешнл САС" Крістоф Лановскі підписали Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та "Талес Інтернешнл САС".
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- генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв та Крістоф Лановскі скріпили підписами Угоду про співробітництво.
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- Гусєв і Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен підписали спільну заяву ДК "Укроборонпром" та Посольства Французької Республіки в Україні.
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- тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук та президент групи Desautel Жером Десотель поставили підписи під Спільною заявою про наміри між ДСНС та АТ "Десотель" (Desautel SAS).
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- голова правління АT "Укрзалізниця" Олександр Камишін і голова та генеральний директор компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж підписали Меморандум про взаєморозуміння між АT "Українська залізниця" та Alstom Transport SA.
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Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів зазначив, що сьогодні під час переговорів з Макроном були фіналізовані домовленості й переведені в практичну стадію реалізації дуже важливі проекти.
"Постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки з "Десотель Ешель Ріфо" на 300 мільйонів євро. Також реалізується проект з будівництва, зокрема в місті Миколаєві, патрульних катерів для Державної прикордонної служби", – повідомив він.
Також з його слів Україна та Франція продовжать розвивати співпрацю з компанією Airbus щодо створення національного авіаперевізника.
"Крім того, у межах військово-технічного співробітництва між нашими державами підписано угоду між Укроборонпромом та французькою компанією Thales. Також сьогодні підписано спільну заяву Укроборонпрому з французькою стороною щодо реформ оборонно-промислового комплексу України", – розповів Зеленський.
Що було раніше
Президент Франції Еммануель Макрон вранці у вівторок розпочав свій візит до України.
Напередодні Макрон поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Перемовини тривали понад п’ять годин. До слова, напередодні у соцмережах звернули увагу на дистанцію за столом, де проходили переговори Макрона і Путіна.