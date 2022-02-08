Сотрудничество в военной сфере и инфраструктурные проекты: что подписали после встречи Макрона и Зеленского

ukru
15 марта, 19:03 • 105288 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140085 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121423 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115084 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103733 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100933 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90974 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122604 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126672 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127213 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 47320 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 50393 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 65297 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 33369 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 34505 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 122605 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 122656 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260251 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289633 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226015 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104624 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126672 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111091 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128390 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130438 просмотра
Актуальное
Сотрудничество в военной сфере и инфраструктурные проекты: что подписали после встречи Макрона и Зеленского

Сотрудничество в военной сфере и инфраструктурные проекты: что подписали после встречи Макрона и Зеленского

Киев • УНН

 • 22642 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. По результатам встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном был подписан ряд двусторонних документов. Подробнее о них информирует пресс-служба главы государства, передает УНН.

Детали

Так, по данным пресс-службы, сегодня в присутствии глав государств:

  • Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и вице-президент по вопросам Евразии "Талес Интернэшнл САС" Кристоф Лановски подписали Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и "Талес Интернэшнл САС".
  • Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев и Кристоф Лановски скрепили подписями соглашение о сотрудничестве.
  • Гусев и Посол Франции в Украине Этьен де Понсен подписали совместное заявление ГК "Укроборонпром" и Посольства Французской Республики в Украине.
  • Временный исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и президент группы Desautel Жером Десотель поставили подписи под Совместным заявлением о намерениях между ГСЧС и АО "Десотель" (Desautel SAS).
  • Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин и председатель и генеральный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали Меморандум о взаимопонимании между АО "Украинская железная дорога" и Alstom Transport SA.

Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров отметил, что сегодня во время переговоров с Макроном были финализированны договоренности и переведены в практическую стадию реализации очень важные проекты.

"Поставка 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро и поставки 370 единиц пожарно-спасательной техники с "Десотель Эшель Рифо" на 300 миллионов евро. Также реализуется проект по строительству, в частности в городе Николаеве, патрульных катеров для Государственной пограничной службы", - сообщил он.

Также по его словам Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика.

"Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами подписано соглашение между Укроборонпромом и французской компанией Thales. Также сегодня подписано совместное заявление Укроборонпрома с французской стороной относительно реформ оборонно-промышленного комплекса Украины", - рассказал Зеленский.

Что было раньше

Президент Франции Эммануэль Макрон утром во вторник начал свой визит в Украину.

Накануне Макрон пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов. К слову, накануне в соцсетях обратили внимание на дистанцию за столом, где проходили переговоры Макрона и Путина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы