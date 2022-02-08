Потисли один одному руки і почали зустріч: Зеленський прийняв Макрона у Маріїнському палаці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Маріїнському палаці в Києві розпочав зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає кореспондент УНН.
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Так, близько 12:45 кортеж президента Франції прибув під стіни Маріїнського палацу. На порозі будівлі поважного гостя чекав Президент України. Лідери потисли один одному руки і зайшли всередину приміщення.
Пізніше пресслужба Офісу Президента повідомила, що зустріч двох президентів офіційно розпочата. Після перемовин, що відбудуться в Маріїнському палаці, лідери держав зустрінуться з представниками ЗМІ.
Що було раніше
Президент Франції Еммануель Макрон вранці у вівторок розпочав свій візит до України.
Напередодні Макрон поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Перемовини тривали понад п’ять годин. До слова, напередодні у соцмережах звернули увагу на дистанцію за столом, де проходили переговори Макрона і Путіна.