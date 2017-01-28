Співробітника поліції поранили у Петербурзі під час штурму “музею Новоросії”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Санкт-Петербурзі в приміщенні “музею Новоросії” поліцейський був поранений, коли в нього вистрілив з рушниці чоловік, який брав участь у масовій бійці, якого правоохоронець хотів затримати, повідомляє УНН із посиланням на “Фонтанка.ру”.
Як пише видання, за даними СК по Петербургу, вночі 28 січня в поліцію надійшло повідомлення про масову бійку на вулиці Декабристів, один з учасників якої стріляв у повітря з травматичного пістолета.
Коли на місце прибули поліцейські, учасники бійки втекли у підвальне приміщення. Поліцейські почали зламувати двері, коли один із зловмисників вистрілив через неї з мисливської рушниці.
Поліцейський отримав поранення картеччю, у даний час він госпіталізований, загрози для життя немає.
Стрілок затриманий, відносно нього порушено кримінальну справу за ст. 317 КК Росії (посягання на життя співробітника поліції).
Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що у Підмосков’ї РФ помер перший ватажок самопроголошеної Луганській народної республіки Валерій Болотов.