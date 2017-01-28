Сотрудника полиции ранили в Санкт-Петербурге во время штурма "музея Новороссии"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Санкт-Петербурге в помещении "музея Новороссии" полицейский был ранен, когда в него выстрелил из ружья мужчина, который принимал участие в массовой драке, которого правоохранитель хотел задержать, сообщает УНН со ссылкой на "Фонтанка.ру".
Как пишет издание, по данным СК по Петербургу, ночью 28 января в полицию поступило сообщение о массовой драке на улице Декабристов, один из участников которой стрелял в воздух из травматического пистолета.
Когда на место прибыли полицейские, участники драки убежали в подвальное помещение. Полицейские начали взламывать дверь, когда один из злоумышленников выстрелил через нее из охотничьего ружья.
Полицейский получил ранение картечью, в настоящее время он госпитализирован, угрозы для жизни нет.
Стрелок задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника полиции).
Напомним, 27 января стало известно, что в Подмосковье РФ умер первый предводитель самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов.